La Società Boehringer Ingelheim, facendo seguito alle precedenti comunicazioni di ritiro dal commercio di alcuni lotti della specialità medicinale Guttalax dell’8/2/2017, del 18-01-2018 e del 9-7-2018, chiede di sospendere immediatamente la distribuzione dei seguenti 11 lotti della specialità medicinale GUTTALAX*OS GTT 15ML 7,5MG/ML – AIC 020949020: 631068A con scadenza minima 31.01.2021, 631069A con scadenza minima 31.01.2021, 631506C con scadenza minima 30.04.2021, 631506D con scadenza minima 30.04.2021, 631507B con scadenza minima 30.04.2021, 632258A con scadenza minima 30.06.2021, 632259A con scadenza minima 30.06.2021, 632260A con scadenza minima 30.06.2021, 633101A con scadenza minima 31.10.2021, 633102A con scadenza minima 31.10.2021 e per ultimo 633103A con scadenza minima 31.10.2021.

Il nuovo allarme che interessa le gocce di Guttalax, è stato comunicato dalla stessa azienda farmaceutica, la Boehringer Ingelheim che ha predisposto l’immediato ritiro di alcuni lotti. Si tratterebbe, in particolare, del farmaco usato per il trattamento della stitichezza nei bambini e negli adulti e, acquistabile liberamente, senza la prescrizione del medico perché rientra nei farmaci OTC (over the Counter) vendibile liberamente come farmaco da banco.

