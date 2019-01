“Ho lasciato il Partito dei Sardi, non condivido la scelta di presentarsi da solo”. Lo ha confermato Roberto Desini, consigliere regionale eletto nel 2014 con il Centro Democratico nel collegio di Sassari per poi aderire al gruppo consiliare del partito di Paolo Maninchedda. Desini, ex sindaco di Sennori, ha deciso di candidarsi con la lista civica Sardegna Vnti20, movimento del centrodestra fondato dal consigliere di Forza Italia Stefano Tunis.

“Ho fatto la scelta di correre con il centrodestra dopo una lunga riflessione: non potevo più condividere un percorso con le forze politiche che hanno accentuato le difficoltà del sistema sociale ed economico della Sardegna con effetti devastanti sulla sanità regionale – osserva Desini – Mantengo fermo il mio impegno nei confronti dei cittadini per la tutela e la salvaguardia dei diritti e in particolare quello sulla salute”. Come Desini, non sarà candidato nelle liste del Partito dei Sardi il consigliere Alessandro Unali.

