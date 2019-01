Tregua di una settimana per la protesta davanti al Comune di Cagliari.

I lavoratori precari della De Vizia, che stamattina avevano piazzato un gazebo annunciando di voler passare la notte all’addiaccio in vista di una loro ricollocazione nell’azienda di gestione dei rifiuti solidi urbani, hanno raggiunto un accordo con il sindaco MassimO Zedda e hanno sospeso le azioni di lotta per riavere il proprio posto di lavoro. I loro contratti sono scaduti prima di Natale e non sono stati rinnovati dopo 10 anni di attività.

“Ora il sindaco, che abbiamo incontrato nel pomeriggio – spiegano i lavoratori – ha preso l’impegno di verificare la situazione e tra una settimana ci rivedremo. Speriamo che in quell’occasione ci sia una soluzione per noi”.

Commenti

comments