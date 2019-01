Il ministro dell’Interno Matteo Salvini sarà in Sardegna il 16 gennaio in vista della doppia scadenza elettorale nell’Isola: il 20 gennaio per le suppletive della Camera e il 24 febbraio per le regionali.

Lo ha annunciato il coordinatore della Lega per la Sardegna, Eugenio Zoffili, al termine del tavolo del centrodestra. Il leader del Carroccio sarà sicuramente a Cagliari, ma il programma dettagliato della visita è ancora da definire.

