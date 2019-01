“Promuovere ogni azione che generi sviluppo, qualità della vita e benessere per i cittadini della Sardegna”. E’ l’impegno del candidato del centrosinistra per le prossime regionali, Massimo Zedda, che risponde così alla lettera-appello inviata nei giorni scorsi dal segretario generale della Cisl, Gavino Carta, a tutti i candidati a governatore. Il sindaco di Cagliari, inoltre, accoglie l’invito a un incontro da tenersi prossimamente.

“Ogni minuto, ogni sforzo del nostro impegno quotidiano, ogni euro delle risorse pubbliche dovrà essere dedicato alla creazione di occasioni di lavoro nei territori, di presidi per la prevenzione e la salute diffusi, alla solidarietà sociale, alle infrastrutture, alla valorizzazione della cultura e dell’identità dell’Isola, dell’enogastronomia, dell’artigianato, del commercio, delle imprese, della scuola e delle Università, ai trasporti interni ed esterni, al turismo sostenibile, ai servizi per i cittadini, alle risposte chiare, veloci e precise da dare a chiunque abbia idee per partecipare alla bellezza e allo sviluppo della Sardegna – aggiunge Zedda – Nelle righe della lettera di Carta ritrovo diversi passaggi che sono alla base dell’idea che abbiamo per la Sardegna e che abbiamo già avuto modo di sottolineare. A partire dal nuovo ruolo che avrà la Regione: non accentratrice, ma al fianco degli enti locali e dei Comuni che più di tutti conoscono le difficoltà ma soprattutto le potenzialità dei territori; a sostegno del tessuto produttivo e delle imprese che creano occupazione; capace di delegare poteri e risorse per lo sviluppo locale e in grado di far rispettare e far valere al meglio la propria autonomia, anche aprendo un confronto con lo Stato centrale”.

“In quelle righe ritrovo anche il mio modo di intendere la politica e l’azione amministrativa, come dimostrato in questi otto anni da sindaco di Cagliari e della Città metropolitana – sostiene – ogni risultato raggiunto è stato frutto di un confronto costante con le forze politiche e sociali, con i sindacati, con i cittadini, con i diversi mondi che animano il territorio”.

