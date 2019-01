L’Olbia calcio rende noto che Guido Carboni è stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. Al suo posto la Società ha deciso di nominare Michele Filippi, già allenatore dei dei bianchi sino all’11ª giornata di campionato.

La Società augura a Filippi “un rinnovato in bocca al lupo per le sfide che lo attendono”, mentre a Carboni vanno i ringraziamenti per la serietà e l’impegno con cui ha portato avanti il proprio lavoro in queste settimane.

