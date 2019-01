Paura nella notte a Oristano per l’incendio di una villetta in via Lepanto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che tempestivamente hanno messo in sicurezza la zona e spento le fiamme evitando la propagazione dell’incendio.

Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta e le cause dell’incendio sono in via di accertamento, sul posto anche i carabinieri

Commenti

comments