Auto in fiamme in viale Monastir a Cagliari, dove un incendio ha danneggiato una Ford Cmax.

La vettura si trovava parcheggiata nella via vicino al civico 202 quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe andata a fuoco.

Scattato l’allarme, sul posto sono giunti gli uomini dei Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’intera area. Dai primi accertamenti si presume l’origine dolosa e per questo sono scattate le indagini.

