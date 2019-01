Traffico in tilt questa mattina nell’Asse mediano, a Cagliari.

La polizia municipale ha informato, per cause ancora in fase di accertamento, che un’auto si è ribaltata nell’innesto con via Stamira.

Il traffico è fortemente rallentato. Sul posto gli agenti che in questo momento stanno monitorando il flusso delle auto incolonnate. L’invito è quello di cercare percorsi alternativi per non rimanere imbottigliati nel traffico

