La prima tappa del tour elettorale di Luigi Di Maio in Sardegna, per sostenere il candidato presidente della Regione Sardegna, Francesco Desogus, sarà a Porto Torres, venerdì 11, in Piazza Umberto I, alle 18.

Lo annuncia il Movimento Cinque Stelle su Fb. “A Porto Torres è in atto una vera rivoluzione energetica, che aiuta l’ambiente e rilancia l’economia. È il reddito energetico del MoVimento 5 Stelle – si legge – Ne parleranno venerdì 11 gennaio, a Porto Torres, i ministri Luigi Di Maio e Riccardo Fraccaro con Sean Christian Wheeler, sindaco della città, in occasione dell’evento ‘Accendiamo l’Italia grazie al Reddito energetico’. Diffondiamo insieme la cultura del risparmio energetico e della vera sostenibilità”

