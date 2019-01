Venerdì 11 gennaio alle 10.00 nella sala Milella dell’Università di Sassari, in piazza Università 21 (piano terra), il Rettore dell’Università di Sassari prof. Massimo Carpinelli presenterà la cerimonia di inaugurazione del 457° Anno Accademico, in programma il 15 gennaio alle 11.00 in Aula Magna.

Alla conferenza stampa parteciperà anche il nuovo Direttore generale dell’Università di Sassari, dott. Cristiano Nicoletti.

