Il 2019 si apre con un’ottima notizia per uno dei prodotti più popolari della Sardegna e rappresentativi dell’enologia italiana: il Vermentino di Sardegna Doc “Aragosta” della Cantina Santa Maria La Palma è stato inserito tra i migliori 100 vini al mondo per via delle sue caratteristiche e dell’ottimo rapporto qualità-prezzo.

La selezione è stata effettuata da Wine Spectator, prestigiosa rivista conosciuta come la “bibbia del vino” a livello internazionale. Il popolare magazine ha stilato la “2018 Top Values”, una speciale classifica dedicata ai 100 vini più buoni e convenienti al mondo, dividendoli per tipologia. La selezione comprende i vini capaci di distinguersi per la più alta qualità in proporzione all’effettivo costo: tutti i vini indicati hanno un punteggio di 88/100 o maggiore e sono prodotti in una quantità che li rende disponibili con facilità a livello internazionale. L’Aragosta si configura tra i primi 100 vini (in generale) e più nello specifico tra i primi 40 vini bianchi al mondo.

In questa speciale classifica sono presenti vini da tutto il mondo: Italia, Francia, Spagna, sino ad arrivare a Nuova Zelanda, Australia, Sud Africa, Argentina, Cile, California. Il Vermentino di Sardegna DOC Aragosta 2017 figura all’interno della categoria “Light Whites” (bianchi leggeri), vini caratterizzati dalla freschezza, dal corpo leggero e da uno stile vibrante. Il vino algherese è descritto con queste parole: “Acidità scattante e una striscia di salinità strutturano questo bianco aromatico, che offre un bel mix di buccia di pesca, buccia di limone Meyer e sapori di sorbetto al pompelmo rosa”. Oggi la linea Aragosta raggiunge circa 2,5 milioni di bottiglie, distribuite in tutto il mondo.

