Le condizioni meteo sono migliorate grazie all’arrivo dell’Alta Pressione delle Azzorre. Un miglioramento che ha portato anche ad un aumento delle temperature, che rispetto a metà della scorsa settimana sono decisamente più alte. Ciò nonostante di notte continua a far freddo, tant’è che localmente non sono mancate gelate.

Nei prossimi giorni,però è in arrivo una nuova irruzione Artica sull’Europa. La traiettoria sarà leggermente diversa da quella precedente, che in Sardegna aveva abbattuto le temperature, ma che di fatto era stata molto avara in termini di precipitazioni.

Si andrà a formare un minimo sottovento alla catena alpina: i gradienti barici saranno più pronunciati, e ci attendiamo anzitutto un aumento dell’instensità del Vento, che già domani si disporrà dai quadranti occidentali.

Sul Mediterraneo si instaurerà successivamente una circolazione ciclonica chiusa, con minimi barici che ancora una volta stazioneranno sulle regioni Adriatiche, dove sono attesi i picchi di precipitazione. Ci sarà comunque occasione per vedere, anche in Sardegna, qualche pioggia e qualche nevicata.

Tra martedì e mercoledì è previsto l’aumento dell’intensità del vento e deboli precipitazioni sparse. Bisognerà aspettare la mezzanotte di giovedì per vedere i primi fiocchi di neve anche a bassa quota. Per venerdì si attende pertanto un bianco risveglio sui comuni più alti della Sardegna, il primo della stagione, con possibili disagi alla circolazione stradale sulle strade di montagna.