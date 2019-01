Con i tempi che cambiano, anche lo storico marchio Harley Davidson adegua il suo catalogo alle nuove tecnologie. Il 7 gennaio, durante la Fiera dell’innovazione tecnologica di Las Vegas (Ces, Consumer Electronic Show), la casa ha annunciato l’apertura delle prenotazioni per la LiveWire, prima moto del marchio completamente elettrica.

Annunciata nel 2014, la LiveWire rappresenta la sfida di Harley Davidson a quanti sostengono che un vero rider non possa accettare di viaggiare su un mezzo elettrico. Accelerazione da 0 a 60 miglia orarie (96 chilometri orari) in meno di 3,5 secondi, cento per cento della torsione alla partenza e rumore futuristico che ricorda la moto di Batman nel film The Dark Knight fanno di questo mezzo la risposta a due ruote a marchi come Tesla e Jaguar, che già hanno dimostrato a quali prestazioni possa ambire un veicolo elettrico.

La nuova Harley, così come ogni veicolo elettrico, è monomarcia e ha la capacità di ricaricare le batterie quando rallenta. E il rumore che produce quando è in marcia “aumenta di tono e volume con un suono che rappresenta la scorrevolezza della potenza elettrica di LiveWire”, dando al pilota un feedback sull’andamento del veicolo, scrive l’azienda in comunicato.

Redazione Agi.it

