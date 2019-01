Ieri, il leader regionale di Forza Italia, Ugo Cappellacci sulla sua pagina Facebook ha denunciato la mancanza di voli da e per la Sardegna, accusando di fatto la giunta Pigliaru di non aver fatto abbastanza affinché l’isola, in attesa del nuovo bando, mantenesse un collegamento costante con lo stivale.

Diversi i giornali che hanno riportato la notizia. Nel frattempo, come a voler confermare le parole di Cappellacci, la compagnia low cost Ryanair, sul suo sito, ha lanciato una nuova ironica campagna pubblicitaria.

La compagnia irlandese non è nuova a campagne marketing provocatorie, infatti, è stata spesso oggetto di critiche polemiche anche da parte del Codacons.

