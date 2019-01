Venerdì 11 gennaio a Milano si svolgerà un’intensa giornata di lavoro con due importanti eventi organizzati dall’Ugl sul territorio: alle ore 14,00 il Segretario Generale dell’Ugl, Francesco Paolo Capone, sarà con il Segretario Confederale e responsabile della sede territoriale, Daniela Ballico, e il ministro degli Interni nonché vice Premier, Matteo Salvini, in via Butti per l’inaugurazione della rinnovata sede storica della Ugl Milano, mentre alle 18,30 il Segretario Generale dell’Ugl, Francesco Paolo Capone, sarà a Palazzo delle Stelline per dibattere sulla legge di bilancio con l’Assessore Regionale Stefano Bolognini, il Sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, il Vice Ministro Massimo Garavaglia moderati dal Direttore Videonews Mediaset Claudio Brachino.

