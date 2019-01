Una petroliera da 11mila tonnellate battente bandiera vietnamita, la Aulac Fortune, ha preso fuoco stamattina nelle acque davanti ad una delle isole di Hong Kong e nell’incidente almeno una persona è morta.

Secondo quanto riferisce la Cnn online, quando sono divampate le fiamme, i membri dell’equipaggio si sono gettati in mare davanti alle coste dell’isola di Lamma.

Le imbarcazioni della polizia ne hanno tratti in salvo 21, e hanno anche recuperato un corpo senza vita. La polizia, aggiunge la stessa fonte, non ha potuto confermare le informazioni secondo cui prima dell’incendio ci sarebbe stata un’esplosione a bordo della nave, che trasportava kerosene ed era in rotta verso Hong Kong dal porto cinese di Dongguan.

