Al via la raccolta fondi per lo spettacolo “Spanker Macine”, selezionato per il festival che andrà in Scena a New York e si svolgerà nei 5 distretti della città (Manhattan, Brooklin, Queens, Staten Island e Bronx).

“Stiamo cercando sponsor e supporter che ci aiutino a sostenere i costi della trasferta”, spiega Michela Sale Musio nell’evento Facebook appositamente creato.

Lo spettacolo parla d’amore e di identità di genere e verrà inserito proprio nel calendario della settimana LGBTQI che si festeggia in maggio a NY.

“Ci piace pensare che il nostro messaggio, dalla Sardegna e dall’Italia, arrivi chiaro e forte anche in America – scrive Michela – sono tematiche fondamentali della nostra poetica e della nostra politica culturale, siamo state scelte per questo, per il nostro sguardo dissacrante, agguerritto, ironico e profondo”.

“Oggi ti chiediamo di amarci un po’ più di sempre e aiutarci in questa impresa – conclude l’appello lanciato sul noto social network – di entrare a far parte del progetto, sostenendo il nostro messaggio e la voglia di portarlo oltre oceano”.

