“Un pezzo di territorio sardo torna finalmente ai cittadini. È il grande risultato annunciato oggi dalla ministra della Difesa Elisabetta Trenta che ha comunicato l’avvio dell’iter per ridurre gli spazi assegnati alle servitù militari. In questo modo consentiremo ai cittadini sardi di poter godere di nuovo della spiaggia di Porto Tramatzu”.

È quanto afferma in una nota Emanuela Corda, capogruppo del MoVimento 5 Stelle in commissione Difesa alla Camera dei deputati. “L’accordo che oggi il ministero della Difesa comincia a concretizzare è una vittoria per il nostro Paese e un punto di svolta sulle servitù militari dopo 40 anni”, conclude.

