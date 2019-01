I carabinieri della stazione di Cagliari – Stampace hanno denunciato, per tentato furto, un 59enne di Cagliari che, in evidente stato di ebbrezza alcolica, verso le 16:30 circa, in via Sonnino, si è introdotto all’interno del bar “Sweet Coffee”, tentando di asportare sia generi alimentari che le banconote contenute nel registratore di cassa.

L’uomo è stato bloccato dai militari nel frattempo intervenuti a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 dalla dipendente del bar.

