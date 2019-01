Cagliari, Quartu, Oristano, Alghero. Queste le tappe del tour del leader della Lega e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in visita in Sardegna mercoledì 16 in vista della doppia scadenza elettorale delle suppletive del 20 gennaio e delle regionali del 24 febbraio.

Il vicepremier sarà a Cagliari alle 9.45 in Prefettura, dove parteciperà alla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Alle 11 appuntamento a Quartu, per una visita al mercato, tra la gente. Alle 13.30 incontro pubblico in piazza Roma a Oristano e rinfresco con prodotti tipici sardi. Nel pomeriggio trasferimento ad Alghero: incontro pubblico alle 17 in luogo ancora da definire.

