Il corpo carbonizzato di una persona è stato trovato questa mattina dai vigili del fuoco intervenuti per l’incendio di una baracca divampato in via Tonale, a Cornigliano, sotto il ponte dell’autostrada. La vittima sarebbe un uomo, forse un senza fissa dimora che trovava rifugio nella baracca. Sul posto sono intervenute anche le volanti della polizia e i carabinieri.

