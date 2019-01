L’emittente televisiva regionale Sardegna Uno ha previsto per giovedì 10 gennaio alle 21:15 e in replica alla mezzanotte, il primo confronto pubblico televisivo tra i 7 candidati governatore alle prossime elezioni regionali del 24 febbraio.

La trasmissione è stata inserita nel format televisivo di politica “Regionerò”, ideato e condotto dal direttore Mario tasca. L’appuntamento di giovedì prossimo sarà la 33^ puntata del programma che in questi otto mesi ha ospitato quasi duecento rappresentanti dello scenario politico isolano, raccontando punto per punto la attività del consiglio e della giunta regionale, con l’aiuto di contributi filmati della redazione giornalistica e interviste a tema ai parlamentari sardi, realizzate sia in studio che presso il Parlamento.

Lo schema del confronto televisivo pre elettorale è quello denominato “all’americana”, Mario Tasca porrà ai suoi ospiti 7 domande uguali per tutti, in parte suggerite dagli ascoltatori e dalle parti sociali; gli aspiranti governatore avranno tempo due minuti per rispondere a ciascun quesito ed eventualmente replicare alle diverse considerazioni dei rivali presenti.

I candidati che parteciperanno alla trasmissione sono:

Francesco Desogus – Movimento 5 Stelle

Paolo Maninchedda – Partito dei Sardi

Andrea Murgia – Autodeterminazione

Mauro Pili – Sardi Liberi, Ines Pisano

Christin Solinas – Partito Sardo d’Azione – Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Riformatori Sardi, Fortza Paris, Sardegna20Venti, UdC, Energie per l’Italia e Unione Democratica Sarda

Massimo Zedda – Campo Progressista, Partito Democratico, Italia in Comune, Liberi e Uguali, Possibile/Futura, Europa, Progetto Comunista e Unione Popolare Cristiana

