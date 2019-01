Si è svolta questa mattina la protesta contro la partita di Supercoppa tra Juventus e Milan in programma in Arabia Saudita il 16 gennaio, organizzata da una delegazione di pacifisti sardi a Roma, davanti alla sede Rai di viale Mazzini.

“No al calcio nei Paesi che comprano e usano le bombe”, è il messaggio rilanciato dall’isola. Sardegna Pulita, con i portavoce Angelo Cremone ed Ennio Cabiddu, è affiancata da monsignor Angelo Pittau, impegnato da sempre in favore degli ultimi e della pace.

Perché la rivolta parte dalla Sardegna? Per la presenza della fabbrica di bombe della Rwm Italia. “Se la Rai dovesse astenersi dal trasmettere la partita – spiegano i promotori della protesta – darebbe un bel segnale di come i diritti umani valgono più dei diritti televisivi e di come la dignità delle persone, a cominciare da quella delle donne ma anche quella dei lavoratori sardi della Rwm, può essere riscattata con una coraggiosa scelta aziendale”.

