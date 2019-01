Il presidente della Regione e la Giunta dovranno intervenire con urgenza e ai massimi livelli istituzionali per istituire un tavolo con il Governo e scongiurare la chiusura degli impianti sardi che utilizzano il carbone ai fini di produzione termoelettrica entro il 31 dicembre 2025.

Lo prevede un ordine del giorno il cui via libera è arrivato unanime dal Consiglio regionale, mentre fuori dal palazzo di via Roma un folto gruppo di lavoratori di Eurallumina, Ep Fiumesanto ed Enel Sulcis invitavano la politica a un’iniziativa forte.

Il documento, firmato da tutti i capigruppo chiede, inoltre, di intraprendere tutte le iniziative per concludere l’iter autorizzativo per il progetto di riavvio degli impianti di Eurallumina, per scongiurare la chiusura delle attività produttive in tutte le aree industriali della Sardegna e per dare immediata attuazione alla Strategia Energetica nazionale approvata nel 2017.

Commenti

comments