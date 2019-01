“Pigliaru faccia subito marcia indietro con il ricorso alla Corte contro il Decreto sicurezza ed eviti alla Sardegna la vergogna di un’altra brutta figura con il resto del Paese. Si ‘accontenti’ dei danni che ha già fatto in questi anni di governo. Contestare la legittimità di un provvedimento che finalmente mette ordine nel caos dei migranti non solo è irrispettoso verso il Quirinale che ha dato il via libera al decreto e il Parlamento”. Lo afferma Eugenio Zoffili, commissario della Lega in Sardegna in merito al ricorso alla Consulta annunciato dalla Giunta regionale e dal Presidente della Regione Francesco Pigliaru, sul decreto sicurezza.

“Soprattutto – prosegue Zoffili – dimostra, ancora una volta, di non ascoltare il grido di sofferenza dei cittadini sardi che hanno il diritto di essere governati da un Presidente che metta tra le priorità le loro esigenze come nuove infrastrutture, maggiore occupazione, migliore sanità, assistenza agli anziani. Fortunatamente molto presto, grazie alla Lega ed al futuro governatore Christian Solinas – conclude – , la Sardegna affronterà sul serio le emergenze del territorio in termini di sicurezza e di valorizzazione dell’isola”.

