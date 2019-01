Si allarga il fronte della coalizione di centrosinistra: i Radicali, infatti, sosterranno Massimo Zedda nella corsa alle elezioni per governatore della Sardegna.

L’Associazione Radicali Cagliari – Marco Sappia ha incontrato il sindaco di Cagliari e gli ha sottoposto un documento politico, con idee e proposte per il governo della Regione. Zedda ha dato la propria disponibilità ad accogliere questo documento politico, nonché ad avere in lista candidati d’area radicale che ne rappresentino direttamente i contenuti.

Secondo i Radicali “è necessario promuovere un accordo con forze che abbiano come riferimento l’affermazione e la revisione del progetto autonomistico in chiave federalista europea, in antitesi ai partiti e movimenti indipendentisti e sovranisti, con una politica di alleanze che non sia l’unione di micro-burocrazie partitiche, ma la conseguenza della concreta condivisione delle coscienze democratiche”.

