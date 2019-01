Incedente stradale questa mattina sulla Sp127 bis, all’incrocio con la Sp Putifigari: un’auto è uscita fuori strada, finendo in un corso d’acqua.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrere le persone e mettere in sicurezza l’auto. Presente anche il personale del 118 per i primi accertamenti.

