Ritornano i vecchi bagni pubblici di Cagliari. Il posto è quello storico: piazza Garibaldi. Mancavano solo quelli dopo il rilancio dell’area alberata che un tempo chiudeva il quartiere di Villanova e diventava la porta del nuovo rione di San Benedetto.

Il progetto esecutivo è pronto: la prossima settimana sarà sottoposto all’attenzione della Giunta comunale di Cagliari. E poi partiranno i lavori per una spesa complessiva di 80mila euro. Cifre non elevatissime: l’opera, però, ha un alto valore per la memoria storica della città. I bagni pubblici ospitavano una volta servizi igienici, docce e persino un salone da barbiere. Poi il lento declino, l’abbandono e il degrado. Quando un anno fa è stata riaperta la piazza Garibaldi l’unico neo era proprio quello: i pannelli che nascondevano i vecchi servizi. Ora però quei bagni sono diventati un’esigenza: proprio il rilancio di piazza Garibaldi e in generale delle tradizionali strade dello shopping (anche grazie alle isole pedonali) ha di nuovo fatto tornare in auge la classica passeggiata in centro da via Garibaldi al Corso Vittorio Emanuele passando per via Manno. Un percorso abbastanza lungo.

E se c’è bisogno del bagno? Ci sono i servizi di piazza Costituzione. Oppure di solito si chiede il favore ai titolari degli esercizi commerciali o si approfitta della toilette dei bar quando si prende un caffè. Ora si ritorna all’antico: bagni pubblici anche in piazza Garibaldi.

