E’ arrivato nel giorno del suo 40esimo compleanno un riconoscimento per la carriera sportiva e per l’attaccamento dimostrato alla maglia della squadra della città da parte del consiglio comunale di Cagliari a Daniele Conti, ex rossoblù e capitano della squadra.

Emozionato, ma orgoglioso Conti parla di un amore reciproco tra lui Cagliari e i cagliaritani. Una città che lo ha accolto 20 anni fa e che lui non ha più voluto lasciare. Adottato da una città che ancora lo acclama quando passa per strada. Dopo Gigi Riva è il giocatore più amato dai cagliaritani. Arrivato in Sardegna nella stagione 1999-2000, ha giocato ininterrottamente con la maglia rossoblù sino al campionato 2014-2015.

Poi l’addio al calcio giocato con una partita al Sant’Elia. Ma Conti è ancora nel club rossoblù, dove ricopre il ruolo di responsabile dell’area tecnica.

