L’inverno deve ancora raggiungere il picco massimo ma le scuole sono già in affanno. Se ne sono accorti i piccoli studenti della scuola d’infanzia San Giuseppe a Pirri, che, dopo la lunga pausa per le festività natalizie, hanno fatto ritorno in classi gelide.

La colpa è dei riscaldamenti malfunzionanti, nello specifico di una caldaia che da gennaio non ha voluto saperne di accendersi. “Siamo senza riscaldamento da lunedì” è la segnalazione di un gruppo di genitori alla redazione di Cagliaripad.

La caldaia, secondo il preside, è in garanzia e si attendono i tecnici per risolvere il problema. “Ci hanno detto che i tecnici sarebbero arrivati al più presto, ma ancora nessuno ha fatto nulla”. Nessuna responsabilità del del dirigente scolastico, che ha più volte contattato il comune di Cagliari per sollecitare le dovute manutenzioni e ripristinare il riscaldamento.

