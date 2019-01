La Sezione di Cagliari ha aperto le iscrizioni per il 3° corso della stagione sportiva 2018 2019 che inizierà lunedì 14 gennaio ore 16.00 nella sede storica dell’Associazione in Via Sonnino 37 al 1° piano.

Il corso è aperto a ragazzi e ragazze dai 15 ai 34 anni ed è completamente gratuito.

Durerà meno di un mese, esame previsto per sabato 9 febbraio, con lezioni il lunedì mercoledì e venerdì sera per un totale di 10 lezioni.

Al termine del corso si svolgerà una prova atletica ed un esame scritto ed orale prima di diventare arbitri effettivi.

Dopo aver superato l’esame finale, i neo arbitri verranno forniti della divisa ufficiale da gara da una nota marca di abbigliamento sportivo uguale agli Arbitri di Serie A.

I neo arbitri riceveranno anche una tessera che permette l’accesso in tutti gli stadi d’Italia per vedere le partite organizzate dalla FIGC ed un rimborso minimo di 30 euro per gara arbitrata.

Commenti

comments