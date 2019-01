L’ondata di gelo che è calata sulla Sardegna fa battere i denti agli studenti nelle scuole ci Cagliari. E non solo.

Classi gelide per colpa di un riscaldamento datato e insufficiente a compensare strutture troppo vecchie, spifferi e coibentazioni talvolta inesistenti. Così monta la protesta degli studenti che, per farsi sentire, stanno disertando le lezioni.

E’ il caso del Liceo Scientifico Pacinotti di Cagliari. Questa mattina non sono entrate 25 classi. Aule gelide, hanno spiegato gli studenti, ma la scuola dice che serve il via libera della Città metropolitana di Cagliari per aumentare le ore di riscaldamento. Stesso discorso al liceo cagliaritano De Sanctis-Deledda. I ragazzi sono andati anche dal dirigente scolastico per segnalare la necessità di far salire il termometro di qualche grado per poter proseguire le lezioni. In attesa della risposta dalla Città metropolitana, la protesta si allarga ad altre zone della Sardegna: Sciopero anche all’istituto agrario nelle campagne di Siniscola. Anche in questo caso l’impianto di riscaldamento vecchio viene acceso troppo tardi per permettere alla struttura di avere una temperatura accettabile durante le ore di lezione.

Viste le rigide temperature, nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori azioni di protesta anche in altri istituti.

