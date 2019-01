Le Fiamme Gialle di Sarroch hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di una società edile del cagliaritano che ha concesso in locazione un suo ramo d’azienda a un’altra società operante nel settore turistico.

Il controllo dei Finanzieri ha permesso di appurare che i ricavi percepiti dalla cessione temporanea di ramo d’azienda, seppur certificati da un’idonea documentazione contabile, non erano stati inseriti in dichiarazione dei redditi e nemmeno trasmessa ai competenti Uffici finanziari.

L’azienda controllata, per gli anni 2016 e 2017 non ha dichiarato al Fisco ricavi per 199.583 euro.

Per le irregolarità riscontrate, l’impresa è stata inoltre segnalata all’Agenzia delle Entrate di Cagliari e procedere così al sequestro cautelativo di tutti i suoi beni aziendali, a titolo di garanzia dei debiti verso l’Erario.

