Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme Gialle di Iglesias hanno concluso un’attività di verifica nei confronti di un’impresa operante nel Sulcis iglesiente nel settore del commercio di prodotti alimentari.

I militari sono giunti alla determinazione del reddito non dichiarato attraverso una ricostruzione analitica delle operazioni commerciali dell’azienda: la stessa ha preso in considerazione sia l’esame della documentazione fiscale reperita all’avvio della verifica, sia la banca dati denominata “spesometro”, database in cui sono contenuti tutti i dati relativi alle fatture emesse e ricevute da ogni contribuente titolare di partita I.V.A..

Le operazioni di controllo hanno permesso di appurare che l’azienda ispezionata, per le annualità 2015 e 2016, non aveva presentato le dovute dichiarazioni fiscali qualificandosi, quindi, quale evasore totale. Il totale dei ricavi occultati al Fisco è stato quantificato in complessivi 100.000 euro, con una evasione di I.V.A. pari a 767 euro.

