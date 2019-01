Si anima la campagna elettorale in vista delle elezioni suppletive dalla camera dei deputati.

Dopo l’annuncio dell’arrivo di Luigi Di Maio e di Matteo Salvini è la volta di Simone Di Stefano per il movimento di destra CasaPound. L’appuntamento è fissato per domenica 13 Gennaio al Caesar’s Hotel in via Darwin 2. Al termine si terrà un rinfresco presso la sede di CasaPound Cagliari in via La Nurra 24.

Anche in considerazione delle violente contestazioni avvenute nelle precedenti occasioni in cui CasaPound è stata organizzatrice, sarà massiccia la presenza delle forze dell’ordine, con il rischio di scontri tra le forze antifasciste e i militanti di destra.

