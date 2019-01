Attimi di paura questo pomeriggio al numero 78 di via Italia a Pirri, quando un uomo, sottoposto a TSO (trattamento sanitario obbligatorio) si è barricato in un’abitazione sita al terzo piano della palazzina, apparentemente armato, per impedire l’accesso a medici e polizia municipale.

Fortunatamente, verso le 16:30, l’intervento della polizia di Stato ha scongiurato il peggio, irrompendo nell’appartamento neutralizzando l’uomo, ora sotto le cure del personale medico.

Sono intervenuti, a supporto degli operatori delle forze dell’ordine, i fratelli e la sorella con i quali l’uomo non aveva dialogo.

L’arma poi si è rivelata essere una carabina ad aria compressa. Sul posto la squadra volante, la squadra mobile e la squadra antiterrorismo.

