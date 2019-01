Il sindaco di Gonnostramatza, Alessio Mandis, avrebbe voluto incontrare in Municipio il vicepremier Luigi Di Maio, che sabato 12 sarà a poca distanza dal Comune per incontrare i pastori nella seconda tappa del suo tour elettorale in Sardegna, ma la riunione non ci sarà. Così il primo cittadino ha postato un videomessaggio su Facebook nel quale racconta come sono andati i fatti. Sua l’iniziativa di vedere Di Maio, ma la segreteria del ministro gli ha fatto sapere che non era disponibile ad incontrarlo in Comune.

“Se vorrò – dice il sindaco su Fb – potrò farlo in un ristorante nell’agro di Gonnostramatza nel quale si terrà un’iniziativa politico elettorale del Movimento 5 Stelle”. “Non essendo interessato a questioni politico elettorali ma volendo semplicemente incontrare il ministro in veste di sindaco per appuntare le ansie, le difficoltà di una comunità e quindi per raccontare un pò del mio territorio non andrò alla sua iniziativa – spiega Mandis – ma avrò comunque cura di predisporre un dossier con le principali difficoltà che il nostro territorio e i cittadini vivono e di inviarlo al ministro affinché anche egli possa conoscere il comune e il territorio della Marmilla”.

