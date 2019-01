Nottata movimentata per i militari del pronto intervento della Compagnia di Lanusei. I carabinieri della Stazione Carabinieri di Bari Sardo e della Sezione Radiomobile sono intervenuti all’una circa a Tortolì, in viale Monsignor Virgilio per una rissa scoppiata tra alcuni avventori di un noto Bar.

Forse a causa dell’eccessivo consumo di sostanze alcoliche un 38enne residente nella cittadina costiera avrebbe iniziato una colluttazione contro tre clienti, tutti provenienti da comuni limitrofi. All’arrivo dei militari la rissa era già terminata ed è stato necessario l’arrivo di due autoambulanze.

Due persone partecipanti alla zuffa sono state ricoverate presso l’ospedale di Lanusei, uno per frattura scomposta al perone e l’altro per accertamenti a causa delle tumefazioni localizzate sul volto. I militari intervenuti hanno acquisito i filmati della videosorveglianza ed interrogato alcuni testimoni. Si indaga per il reato di rissa aggravata e lesioni personali.

