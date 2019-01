Un tavolo istituzionale con la Regione per trovare una soluzione alla vertenza dei 50 ex dipendenti Secur, rimasti senza lavoro dopo l’avvio del nuovo appalto di vigilanza e portierato per l’Ats e per l’Aou di Sassari. Lo propone il direttore generale dell’Aou di Sassari, Antonio D’Urso, al presidente della Regione Francesco Pigliaru, e all’assessore regionale della Sanità Luigi Arru, per porre fine al dramma dei 50 lavoratori che da settimane sono accampati per protesta in piazza d’Italia, davanti alla Prefettura. D’Urso ricorda che i lavoratori “non sono stati assorbiti dall’Ati aggiudicatrice del servizio dopo la procedura di gara indetta e gestita dal Cat Sardegna”.

L’Aou di Sassari già in più occasioni, anche durante incontri con sindacati e lavoratori, aveva espresso la propria posizione, oggi ribadita ai governanti isolani. “Siamo disponibili a esperire, nei limiti della normativa nazionale e regionale, ogni utile tentativo per la composizione delle criticità”, scrive D’Urso a Pigliaru e Arru. Intanto oggi una trentina di sindaci, provenienti da tutta l’isola con in testa il presidente dell’Anci Emiliano Deiana, hanno fatto visita ai lavoratori e hanno manifestato loro solidarietà, impegnandosi a sollecitare alla Regione una soluzione.

