Il vicepremier e leader del M5s Luigi Di Maio non incontrerà il sindaco di Gonnostramatza, Alessio Mandis, per motivi esclusivamente di agenda.

È quanto precisa la portavoce di Di Maio in merito alle affermazioni di Melis in vista della visita del leader M5S in Sardegna, dove si terrà un incontro con i cittadini nei dintorni di Gonnostramatza. Di Maio – si spiega – nelle sue visite in Italia, per meri motivi di agenda, incontra i sindaci dei Comuni visitati nelle location degli eventi politici organizzati in zona e dove viene allestita anche una saletta apposita per i colloqui.

E anche in occasione della visita a Gonnostramatza, lo staff del vicepremier, si ricorda, ha invitato il sindaco nella vicina Fattoria Cuscusa dove si terrà l’incontro con gli allevatori della zona.

