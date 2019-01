Un poliziotto è rimasto ferito questo pomeriggio durante l’intervento in un’abitazione in via Italia, a Pirri (frazione di Cagliari), dove un 50enne, che rifiutava di sottoporsi al trattamento sanitario domiciliare, si è barricato in casa, armato di una carabina ad aria compressa.

L’uomo ha anche lanciato contro i poliziotti mobili e suppellettili della casa e un poliziotto è stato colpito, rimanendo lievemente contuso. L’agente è stato trasportato in ospedale per essere visitato, dovrebbe cavarsela in pochi giorni.

Il 50/enne è stato portato via dalla Polizia. Durante l’intervento, via Italia è stata chiusa al traffico in via precauzionale.

