Incidente stradale questa sera, a Cagliari. Lo scontro è avvenuto tra un’auto e una moto nel Quartiere Sant’Avendrace.

Per cause in corso di accertamento, all’altezza della via Tirso, una Volkswagen Up, guidata da una 43enne di Monserrato si è scontrata lateralmente con una moto Kawasaki, guidata da una 22enne di Selargius.

Entrambi provenivano da viale Trieste.

Il conducente della moto è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Marino con assegnato codice verde.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.