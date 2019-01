“Se volete restituire ai sardi l’orgoglio di abitare in quest’Isola felicemente allora votate centrodestra”. E’ l’appello agli elettori rivolto dal candidato governatore Christian Solinas, in occasione del primo confronto televisivo tra aspiranti presidenti su Sardegna Uno. Un appello con tanti “basta”: “allo scandalo dei giovani che devono andare via dall’Isola, a una sanità che si allontana dai territori, basta alla burocrazia eccessiva e al mondo delle campagne penalizzato”.

Sulla sanità, in particolare, il segretario del Psd’Az ha definito “disastrosi gli ultimi cinque anni, quando saremo al governo abrogheremo la rete ospedaliera rimettendo al centro il paziente”. Sull’urbanistica: “Va bene la tutela ambientale, ma non deve diventare una religione, bisogna trovare un puntino di equilibrio”.

In materia di energia, Solinas ha osservato che “il metano è una soluzione ponte, sono per i depositi di gnl sulle coste, no alla dorsale perché troppo dispendiosa”. Per il lavoro, “dobbiamo ripensare il modello di sviluppo dell’Isola, valorizzare i punti di forza dell’Isola, la cultura e le tradizioni anche in chiave turistica”.

