“Agricoltura e prezzo del latte sono le emergenze che chiunque sarà presidente della Regione dovrà risolvere non nei primi cento, ma nei primi venti giorni”. Questa la promessa di Andrea Murgia, candidato governatore di Autodeterminatzione, fatta davanti alle telecamere di Sardegna Uno. Durante il primo confronto televisivo tra i sette aspiranti presidenti, Murgia si è soffermato in particolare “sulla situazione di 1600 agricoltori che hanno presentato domanda di primo insediamento in agricoltura a un bando di 18 mesi fa, non sono mai stati finanziati e forse mai lo saranno”.

Sull’urbanistica: “Per fortuna la legge non è passata, Autodeterminatzione nasce anche per tutelare il paesaggio, e vorrei dire qui che non è possibile pensare agli aumenti di volumetrie nelle fasce costiere: la soluzione non è quella di costruire nuovi alberghi o ampliarli, ma di estendere la stagione turistica”.

Sull’energia, “crediamo nelle rinnovabili, quanto al metano diciamo sì ai depositi di gnl sulle coste, no alla dorsale”. Infine un passaggio sulla continuità: “Che senso ha aver finanziato quella aerea con 30 milioni e quella marittima con 70, se non funziona? Bisogna cambiare un sistema che agevola una sola compagnia aerea”, ha concluso Murgia.

