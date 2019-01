Questa notte il sistema di telecontrollo della rete idrica ha riscontrato un guasto lungo la condotta idrica del diametro di 250 millimetri che approvvigiona la frazione di Ottava e la zona di via De Martini.

Le squadre di Abbanoa hanno individuato il punto della rottura e stanno procedendo con le operazioni di riparazione. L’erogazione sarà ripristinata a lavori conclusi.

Un ulteriore guasto è stato individuato sulla condotta del diametro di 300 millimetri di via Luna e Sole. Per eseguire la riparazione è necessario ridurre parzialmente la portata in uscita dal Serbatoio Q.340 verso i Quartieri di Luna e Sole, Prunizzedda e Mte Rosello Alto.

