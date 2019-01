Disagi per il traffico lungo la statale 125 “Orientale Sarda” all’altezza del “Lido del sole”, in territorio comunale di Olbia, a causa dello scontro frontale tra un’auto e un furgone.

L’arteria stradale è stata chiusa e i due automobilisti coinvolti sono stati trasportati al pronto soccorso, ma le loro condizioni non sono gravi. Per entrambi è stato disposto il controllo alcolemico. Sul posto, insieme agli operai dell’Anas, sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Olbia, che hanno eseguito i rilievi e stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per accertare eventuali responsabilità.

In campo anche la polizia locale, che sta gestendo il flusso delle auto sino al normale ripristino della viabilità.

Commenti

comments