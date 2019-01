“Stiamo lavorando per valutare se e in che tempi sia necessario” riaprire l’ambasciata in Siria. Lo ha detto il ministro Enzo Moavero Milanese a margine di un suo intervento all’Accademia dei Lincei.

“Naturalmente è molto importante che la situazione in Siria vada verso prospettive più normali. Non c’è stata un’accelerazione in questo senso”, ha aggiunto.

