Il Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica del Comune di Cagliari intende selezionare operatori economici per l’avvio di una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di manutenzione del Parco della Musica per 195 giorni.

I soggetti che, in possesso dei requisiti previsti dal bando, volessero partecipare, dovranno presentare la propria candidatura esclusivamente tramite la piattaforma telematica “Appalti e Contratti” del Comune di Cagliari entro le 23 del 25 gennaio 2019.

