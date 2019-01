La Polizia Municipale e il NAS dei Carabinieri di Cagliari hanno effettuato una verifica presso il mercato rionale di San Benedetto.

E’ stato posto sotto sequestro penale preventivo un posteggio e le attrezzature contenute all’interno, nel reparto ittico del mercato in quanto il suo concessionario non ottemperava all’ordine di sospensione dell’attività impartito dal Sindaco, per “ragioni contingibili di salute pubblica”, mediante Ordinanza Sindacale; per questo motivo il titolare verrà denunciato.

Il controllo si è concentrato, inoltre, sulla verifica delle condizioni igieniche e delle modalità di espletamento dell’attività effettuata nel posteggio.

